Xiaomi выпустила мощный смартфон Redmi Note 13R Pro с OLED-экраном на 120 Гц

Китайская компания Xiaomi представила свой новый смартфон — Redmi Note 13R Pro. Гаджет уже поступил в продажу в Китае по рекомендованной цене в 1999 юаней (около 25 тыс. рублей).

Note 13R Pro получил 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 2400х1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с 12 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти, а также батарею объёмом 5000 мА/ч. Гаджет поставляется с предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, а также разъёмом 3,5 мм для наушников.

Основной модуль камеры получил датчики на 108 и 2 Мп, фронтальная — датчик на 16 Мп. Redmi Note 13R Pro доступен в трёх цветах: светло-золотистом, чёрном и синем. Когда гаджет доберётся до России, пока неизвестно.