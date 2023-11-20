В российской игре Go>Race дебютирует отечественный суперкар ROSSA

Российский гонщик Роман Русинов представил суперкар под названием Rossa, что означает «Российские спортивные автомобили». Транспортное средство изначально задумано как гоночный автомобиль — оно строится под требования регламента классов GT2/GT3. Но, помимо гоночной версии, в будущем ожидается выход и дорожной машины с максимальной скоростью 380 км/ч.

Сейчас реальная машина проходит дорожные испытания, её виртуальную версию могут опробовать геймеры в гоночном симуляторе Assetto Corsa. Для этого модель автомобиля нужно загрузить на официальном сайте ROSSA Cars.

Кроме того, ROSSA появится в Go>Race — грядущем российском автосимуляторе, который создаётся студией GameSTUL! на российском движке Unigine. Его релиз ожидается в первой половине 2024 года на ПК.