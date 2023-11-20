В России будут блокировать пиратские киносайты за контент с «ЛГБТ-пропагандой»

Роскомнадзор (РКН), «Медиа-коммуникационный союз» (МКС) и правообладатели реализовали механизм блокировки пиратских ресурсов, размещающих контент с «пропагандой ЛГБТ». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ведомства.

Так, по задумке, правообладатели будут передавать РКН ссылки на нелегальные копии фильмов, попадающие под закон о запрете «пропаганды нетрадиционных отношений». Речь идёт уже как минимум о 15 картинах, названия которых не разглашаются.

Как именно будет работать механизм блокировки пиратских ресурсов при обнаружении «ЛГБТ-контента», неизвестно. Адвокат коллегии «Клишин и партнёры» Владимир Энтин считает, что для работы подобных требований пиратов нужно сперва вывести в легальное поле, что «практически невозможно». Ранее к ответственности за нарушение закона об ЛГБТ привлекали лишь легальные видеосервисы, среди которых «Кинопоиск», «Иви», Premier, Start и «Триколор».