Президент Южной Кореи поздравил клуб T1 с победой на чемпионате мира по League of Legends

19 ноября завершился 2023 World Championship — чемпионат мира по игре League of Legends. Победу в турнире одержал южнокорейский коллектив T1, без проблем переигравший в финале своих китайских оппонентов Weibo Gaming со счётом 3:0.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль опубликовал обращение к игрокам, где поздравил их со столь важной победой. Он заявил, что правительство продолжит развивать киберспорт в стране

Уважаемые игроки Т1, от всей души поздравляю вас с уже четвёртой победой на чемпионате мира по League of Legends и первой победой за семь лет. [...] Ли Сан Хёк, Чхве У Чже, Мун Хён Джун, Ли Мин Хён, Рю Мин Сок. Моменты, в которых эти пять игроков объединились в одну команду, принесли огромную радость и тронули граждан Южной Кореи, а также людей по всему миру. Правительство Южной Кореи продолжит оказывать твёрдую поддержку киберспорту, чтобы индустрия видеоигр Южной Кореи осталась конкурентоспособной на глобальном уровне. Ещё раз поздравляю игроков Т1 с этим достижением.

Турнир 2023 World Championship проходит с 10 октября по 19 ноября в Сеуле, Южная Корея. За $ 2,225 млн призовых сражались 22 коллектива. Следующий чемпионат мира по League of Legends пройдёт в 2024 году в Великобритании.