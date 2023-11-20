Вышел новый трейлер комедии «Недетское кино» с Настасьей Самбурской

Онлайн-кинотеатр Wink представил новый трейлер приключенческой комедии «Недетское кино». Премьера сериала состоится уже 1 января, в первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Wink Russia. Права на видео принадлежат Wink.

Сюжет шоу развернётся вокруг четверых подростков, которые решили принять участие в конкурсе, для чего в летние каникулы отправились снимать фильм. В ходе творческого процесса им придётся пройти немало испытаний, в том числе борьбу между многолетней дружеской привязанностью и первой любовью.

Главные роли в сериале сыграли Александр Головин («Кадетство»), Настасья Самбурская («Универ. Новая общага»), Кай Гетц («Скажи ей») и Диана Енакаева («Батя»). Режиссёром выступил Александр Богуславский («Выжить после»).