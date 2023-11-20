По Assassin's Creed представили милые фигурки котов-ассасинов

Производитель BonaFide и компания Ubisoft объявили о выпуске игрушек-ассасинов, посвящённых серии Assassin's Creed. Модельки будут выполнены в виде милых котов, одетых в стиле главных героев саги.

Видео доступно на YouTube-канале BonaFideStudio. Права на видео принадлежат BonaFide и Ubisoft.

Для воплощения затеи в жизнь компании запустили сбор средств на KickStarter — из необходимых $ 38,4 тыс. фанаты собрали уже $ 20,5 тыс. У авторов есть ещё около месяца до конца сборов — они завершатся уже 26 декабря.

В кошачий вид перенесут Альтаира, Эцио, Арно, Джейкоба, Байека, Кассандру, Эйвора, Басима и Шао Цзюня. Авторы планируют продавать базовый набор игрушек примерно за 1,1 тыс. гонконгских долларов (около 12500 рублей), а полный комплект обойдётся не дешевле 3 тыс. гонконгских долларов (около 34000 рублей).