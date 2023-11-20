Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти призналась в любви к Call of Duty

Звезда сериала «Пацаны» Эрин Мориарти, исполняющая роль Старлайт, рассказала о своём новом увлечении — видеоиграх. Девушка призналась, что в индустрию её привёл её коллега Джек Куайд (Хьюи), который выкладывал красивые скриншоты из Red Dead Redemption 2.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN.

Однако вместо вестерна Rockstar Мориарти решила попробовать серию Call of Duty — в основном из-за того, что её персонажа недавно добавили в Modern Warfare 2. Девушка сразу же прониклась игровым процессом и назвала видеоигры искусством.

Я попробовала погрузиться в мир видеоигр через Call of Duty. Это невероятно, ведь там есть Старлайт. Мне кажется, что это ещё одна область искусства, и я в восторге, что погрузилась в новую для себя сферу.

Премьера четвёртого сезона «Пацанов» намечена на 2024 года.