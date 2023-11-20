Джордж Мартин написал 1100 страниц книги «Ветра зимы» — столько же было в конце 2022 года

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», рассказал о статусе производства книги «Ветра зимы». По словам писателя, сейчас написано примерно 1100 страниц — столько же, сколько было и в декабре 2022 года.

Судя по всему, за последние 11 месяцев писатель лишь занимался редактурой — удалял из книги ненужные, по его мнению, фрагменты и заменял их другими деталями. Поэтому фанатам придётся подождать ещё как минимум год.

Самое главное, что я продолжаю писать. Я хотел бы работать так же быстро, как автор «Последнего королевства» Бернард Корнуэлл. Я уже на 12 лет опаздываю со своим чёртовым романом и пытаюсь его закончить. Я написал около 1100 страниц, а впереди остаются ещё сотни. Это огромная книга. Возможно, мне стоило выпускать небольшие произведения, когда я только начал заниматься «Ветрами зимы», но всё не так уж просто. Я привык писать объёмные романы.

Ранее Джордж Мартин сообщал, что «Ветра зимы» готовы примерно на 75%. Работа над романом продолжается более 12 лет.