Крис Пайн: я обязательно вернусь в продолжении фильма «Подземелья и драконы»

Актёр Крис Пайн, звезда недавнего приключенческого фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров», поделился своими мыслями о продолжении ленты. По словам артиста, у него нет точной информации о возможном сиквеле, однако он уверен, что продолжение точно не заставит себя ждать.

До меня тоже дошли слухи о продолжении. Но я пока ничего не знаю. Уверен, что это действительно может произойти. Я бы точно сыграл в продолжении.

«Подземелья и драконы: Честь среди воров» — экранизация настольной ролевой игры Dungeons & Dragons, действие которой разворачивается во вселенной Забытых королевств. Картина получила положительные отзывы от зрителей и критиков: многие называют фильм отличной адаптацией культовой настолки с примесью «Пиратов Карибского моря».

Картина вышла в прокат весной 2023 года и собрала чуть больше $ 200 млн. Поставили картину Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн — сценаристы фильма «Человек-паук: Возвращение домой».