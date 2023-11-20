Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёрская версия «Мятежной луны» Зака Снайдера продлится дольше трёх часов

Режиссёрская версия «Мятежной луны» Зака Снайдера продлится дольше трёх часов
Аудио-версия:
Комментарии

Совсем скоро состоится премьера фильма «Мятежная луна» — научно-фантастической ленты Зака Снайдера, режиссёра «Хранителей» и «Человека из стали». Картина выйдет в двух версиях: первая релизнется на Netflix уже в конце декабря с рейтингом «13+», а вторая станет уже фильмом для взрослых и продлится около трёх часов.

Как рассказал Зак Снайдер, режиссёрская версия будет куда мрачнее и длиннее. По его мнению, подобные фильмы и вовсе не должны существовать в современной киноиндустрии, однако здесь Netflix пошёл ему навстречу.

Я очень горжусь версией «13+» для более широкой аудитории, потому что я бы сказал, что она действительно удовлетворяет мою страсть к потрясающему, вневременному и мифологическому масштабу фильма. Но наша режиссёрская версия научно-фантастического фильма с рейтингом «18+» такого масштаба просто не должна существовать. Она на целый час длиннее, и в ней много сцен, которые рассказывают о других событиях.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. Вторая часть космоэпопеи Зака Снайдера появится в онлайн-кинотеатре спустя пять месяцев — в апреле 2024 года.

Материалы по теме
«Нам придётся сражаться»: вышел эпичный трейлер первой части фильма «Мятежная луна»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android