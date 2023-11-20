Режиссёрская версия «Мятежной луны» Зака Снайдера продлится дольше трёх часов

Совсем скоро состоится премьера фильма «Мятежная луна» — научно-фантастической ленты Зака Снайдера, режиссёра «Хранителей» и «Человека из стали». Картина выйдет в двух версиях: первая релизнется на Netflix уже в конце декабря с рейтингом «13+», а вторая станет уже фильмом для взрослых и продлится около трёх часов.

Как рассказал Зак Снайдер, режиссёрская версия будет куда мрачнее и длиннее. По его мнению, подобные фильмы и вовсе не должны существовать в современной киноиндустрии, однако здесь Netflix пошёл ему навстречу.

Я очень горжусь версией «13+» для более широкой аудитории, потому что я бы сказал, что она действительно удовлетворяет мою страсть к потрясающему, вневременному и мифологическому масштабу фильма. Но наша режиссёрская версия научно-фантастического фильма с рейтингом «18+» такого масштаба просто не должна существовать. Она на целый час длиннее, и в ней много сцен, которые рассказывают о других событиях.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. Вторая часть космоэпопеи Зака Снайдера появится в онлайн-кинотеатре спустя пять месяцев — в апреле 2024 года.