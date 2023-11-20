Вышел финальный трейлер фильма «Наполеон» Ридли Скотта с Хоакином Фениксом

Apple выпустила финальный трейлер фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом («Джокер»). Историческая лента выйдет в мировых кинотеатрах уже 22 ноября, а позже появится и в онлайн-кинотеатре Apple TV+.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Entertainment и Apple.

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби). Поставил картину Ридли Скотт, режиссёр «Гладиатора» и многих других культовых фильмов.

Ещё до премьеры лента столкнулась с критикой — историки осудили трейлеры фильма за недостаточную достоверность. Однако режиссёра их слова нисколько не смутили.