Авторы «Смуты» показали схватку с двумя медведями

Российская студия Cyberia Nova показала новый геймплейный отрывок из грядущей исторической игры «Смута». В коротком видео авторы продемонстрировали механику передвижения и даже драку с двумя медведями, которая оборвалась на самом интересном месте.

Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

В небольшом видео можно в том числе оценить интерфейс «Смуты» — он будет напоминать современные экшены от третьего лица в духе God of War и Assassin's Creed. Судя по всему, в проекте можно будет использовать источники света для тёмных локаций — в видео для этого используется факел.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.