Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы «Смуты» показали схватку с двумя медведями

Авторы «Смуты» показали схватку с двумя медведями
Аудио-версия:
Комментарии

Российская студия Cyberia Nova показала новый геймплейный отрывок из грядущей исторической игры «Смута». В коротком видео авторы продемонстрировали механику передвижения и даже драку с двумя медведями, которая оборвалась на самом интересном месте.

Видео доступно во VK-группе «Смута». Права на видео принадлежат Cyberia Nova.

В небольшом видео можно в том числе оценить интерфейс «Смуты» — он будет напоминать современные экшены от третьего лица в духе God of War и Assassin's Creed. Судя по всему, в проекте можно будет использовать источники света для тёмных локаций — в видео для этого используется факел.

Российская историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо и полноценную версию выпустят на площадке VK Play. Про релиз в Steam пока ничего не известно.

Материалы по теме
Авторы «Смуты» пообещали улучшить анимации и показать больше геймплея игры до релиза
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android