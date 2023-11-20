Вышел новый трейлер «Аквамена 2» с Джейсоном Момоа

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Warner Bros. выпустила новый трейлер фильма «Аквамен и потерянное царство» в честь старта предпродажи билетов. В ролике авторы показали новые кадры из продолжения, включая эпичную схватку со злодеем. Премьера фильма состоится уже 22 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёром картины выступил Джеймс Ван, который ранее работал над первой частью серии и «Форсажами». В ленте снялись Джейсон Момоа («Игра престолов», «Форсаж 10»), Эмбер Хёрд («Аквамен»), Дольф Лундгрен («Рокки»), Патрик Уилсон («Астрал») и другие.

«Аквамен и потерянное царство» станет последним крупным фильмом киновселенной DC перед масштабной перезагрузкой, за которую отвечает режиссёр «Стражей Галактики» и «Миротворца» Джеймс Ганн.