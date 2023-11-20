Создатели The Simpsons Hit & Run раскрыли причины, почему у игры не было продолжения

Создатели The Simpsons Hit & Run в интервью подкасту MinnMax рассказали, почему у хитового экшена так и не появилось продолжения. Как оказалось, это было исключительно решение издателя Vivendi.

Владельцы «Симпсонов» из Fox оказались под глубоким впечатлением от первой игры, поэтому несколько раз инициировали переговоры по созданию сиквела — этого же хотели и разработчики, которые к тому времени подготовили множество идей для сиквела.

Fox настолько хотела новую игру, что в какой-то момент предложила очень щедрую сделку Vivendi — контракт сразу на пять игр. Однако даже от него Vivendi отказалась.

Почему издатель настолько не хотел браться за лицензию «Симпсонов», неизвестно. Разработчики до сих пор не знают, откуда взялась такая упёртость у компании, однако в итоге они так и не поработали над продолжением, а следующей игрой стала игра EA по мотивам мультфильма «Симпсоны в кино».

Видео доступно на YouTube-канале MinnMax. Права на видео принадлежат MinnMax.