Началась работа над новой частью «Джейсона Борна»

Издание Deadline сообщило, что работа над новой частью «Джейсона Борна» уже идёт. Режиссёром якобы может выступить Эдвард Бергер, снявший военную драму «На Западном фронте без перемен».

Ещё Deadline отметило, что лента на ранней стадии производства. У неё якобы ещё даже нет сценария. Как только он появится, Universal Pictures свяжется с Мэттом Дэймоном для того, чтобы он вернулся к роли Джейсона Борна. Захочет ли актёр вернуться к одному из своих самых узнаваемых образов, неизвестно.

Мэтт Дэймон сыграл Борна в четырёх из пяти фильмов франшизы. Последняя часть вышла в 2016 году.

«Джейсон Борн» — серия фильмов-боевиков, основанная на романах Роберта Ладлэма о Джейсоне Борне — бывшем сотруднике ЦРУ и профессиональном убийце, потерявшем память.