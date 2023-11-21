Екатерина Волкова из «Ворониных» вспомнила о совместной работе с Борисом Клюевым

Актриса Екатерина Волкова, сыгравшая Веру Воронину в сериале «Воронины», вспомнила о совместной работе с Борисом Клюевым, который в шоу играл Николая Петровича.

По словам Волковой, хоть Клюев был в разы опытнее и старше остальных на съёмочной площадке, он не показывал этого и не делал своим достижением. Клюев помогал коллегам, если у них были какие-либо проблемы.

Мы встретились на читке, и он сказал: “Ну что, попала, Волкова?”. Он — щедрый партнёр. Когда сцена не получалась, Клюев не говорил: “Господи, кто мне попался”. Он просил подойти и на ушко аккуратненько предлагал варианты, сцена получалась. Борис Владимирович подмигивал.

По словам актрисы, Борис Клюев работал до последнего дня своей жизни. Актёр ушёл из жизни в 2020 году.