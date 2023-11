Глава Larian не думал, что Baldur's Gate 3 заберёт «Игру года» на Golden Joystick Awards

Baldur's Gate 3 стала рекордсменом по количеству наград за одну церемонию Golden Joystick Awards. Тайтл забрал премии в различных напоминаниях, в том числе и «Игру года».

В недавнем интервью глава Larian Studios Свен Винке прокомментировал оглушительный успех тайтла. По словам Винке, он не думал, что Baldur's Gate 3 соберёт так много наград. Также Винке предполагал, что «Игра года» достанется Alan Wake 2 или The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Честно говоря, я думал, что это будет Alan Wake 2. Я ещё не играл в неё, но видел реакцию на игру. Видел, что люди были в восторге от неё. Поэтому я решил, что это будет Alan Wake 2, а если не она, то Tears of the Kingdom.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. До Xbox Series тайтл доберётся в декабре.