Съёмки «Фантастической четвёрки» могут начаться 15 января 2024 года

На сайте Film & Television Industry Alliance (FTIA) появилась информация о точной дате старта съёмочного процесса фильма «Фантастическая четвёрка». Если верить данным, производство стартует 15 января 2024 года. Ранее точной даты не было.

Фото: FTIA

«Фантастическая четвёрка» расскажет о популярной семье супергероев. В состав команды входят: Рид Ричардс (Мистер Фантастик), Бен Гримм (Существо), Сьюзан Шторм (Женщина-невидимка) и Джонни Шторм (Человек-факел).

Роль Мистера Фантастика должен исполнить Педро Паскаль. Роль Женщины-невидимки якобы исполнит Ванесса Кирби. Чтобы сыграть Человека-факела, Marvel Studios рассматривала Джозефа Куинна. Режиссёром выступит Мэтт Шекманн.

Премьеры ленты состоится 2 мая 2025 года.