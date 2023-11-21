Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джону Ву не нравятся фильмы про супергероев, он любит «настоящее кино»

Джону Ву не нравятся фильмы про супергероев, он любит «настоящее кино»
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно культовый режиссёр Джон Ву, снявший «Наёмного убийцу» и «Без лица», дал интервью изданию The New Yorker и рассказал о своих предпочтениях в кинематографе.

По словам Ву, ему не нравятся фильмы с большим количеством спецэффектов. Также он не в восторге от всех кинокомиксов. Постановщику ближе по душе более реалистичные ленты вроде картин Мартина Скорсезе. Кроме того, Ву подчеркнул, что очень сильно хочет посмотреть «Убийц цветочной луны».

Мне никогда не нравилось смотреть фильмы с большими спецэффектами или что-либо основанное на комиксах. Я предпочитаю кино в таком роде, как фильмы Мартина Скорсезе. Не могу дождаться, когда посмотрю «Убийц цветочной луны». Мне нравятся старомодные фильмы, понимаете? Настоящее кино. В последнее время таких фильмов не так много.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android