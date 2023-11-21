Джону Ву не нравятся фильмы про супергероев, он любит «настоящее кино»

Недавно культовый режиссёр Джон Ву, снявший «Наёмного убийцу» и «Без лица», дал интервью изданию The New Yorker и рассказал о своих предпочтениях в кинематографе.

По словам Ву, ему не нравятся фильмы с большим количеством спецэффектов. Также он не в восторге от всех кинокомиксов. Постановщику ближе по душе более реалистичные ленты вроде картин Мартина Скорсезе. Кроме того, Ву подчеркнул, что очень сильно хочет посмотреть «Убийц цветочной луны».

Мне никогда не нравилось смотреть фильмы с большими спецэффектами или что-либо основанное на комиксах. Я предпочитаю кино в таком роде, как фильмы Мартина Скорсезе. Не могу дождаться, когда посмотрю «Убийц цветочной луны». Мне нравятся старомодные фильмы, понимаете? Настоящее кино. В последнее время таких фильмов не так много.