10 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». События шоу разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, и к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов.

В четвёртый сезон по традиции войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по пятницам (3-я выйдет в среду из-за Дня благодарения). Финал сезона состоится 12 января.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 10 ноября 2-я серия 17 ноября 3-я серия 22 ноября 4-я серия 1 декабря 5-я серия 8 декабря 6-я серия 15 декабря 7-я серия 22 декабря 8-я серия 29 декабря 9-я серия 5 января 10-я серия 12 января