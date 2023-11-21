Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества»
10 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества». События шоу разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, и к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов.
В четвёртый сезон по традиции войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по пятницам (3-я выйдет в среду из-за Дня благодарения). Финал сезона состоится 12 января.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Ради всего человечества»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|10 ноября
|2-я серия
|17 ноября
|3-я серия
|22 ноября
|4-я серия
|1 декабря
|5-я серия
|8 декабря
|6-я серия
|15 декабря
|7-я серия
|22 декабря
|8-я серия
|29 декабря
|9-я серия
|5 января
|10-я серия
|12 января
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