Когда выйдет финал сериала «Мама будет против»

В начале ноября на телеканале СТС и в российских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера комедийного сериала «Мама будет против». Шоу рассказывает о грузчике Николае, который случайно роняет в магазине коробки на клиентку Наталью. Мать девушки хочет засудить весь магазин и лишить мужчину работы и временного места жительства в каморке, поэтому Николай принимает решение втереться к семье в доверие и стать молодым человеком Натальи.

Последние серии первого сезона сериала «Мама будет против» выйдут уже совсем скоро — 22 ноября состоится релиз 12-й серии, а 23-го числа станет доступен финал. После этого шоу отправится на перерыв и наверняка вернётся в 2024 году.

Главные роли в сериале исполняют Роман Постовалов («Большой побег»), Ксения Корнева («Корни») и Дмитрий Брекоткин.