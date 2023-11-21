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Когда выйдет последняя серия сериала «Мама будет против»

Когда выйдет финал сериала «Мама будет против»
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В начале ноября на телеканале СТС и в российских онлайн-кинотеатрах состоялась премьера комедийного сериала «Мама будет против». Шоу рассказывает о грузчике Николае, который случайно роняет в магазине коробки на клиентку Наталью. Мать девушки хочет засудить весь магазин и лишить мужчину работы и временного места жительства в каморке, поэтому Николай принимает решение втереться к семье в доверие и стать молодым человеком Натальи.

Последние серии первого сезона сериала «Мама будет против» выйдут уже совсем скоро — 22 ноября состоится релиз 12-й серии, а 23-го числа станет доступен финал. После этого шоу отправится на перерыв и наверняка вернётся в 2024 году.

Главные роли в сериале исполняют Роман Постовалов («Большой побег»), Ксения Корнева («Корни») и Дмитрий Брекоткин.

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