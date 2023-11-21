Анджей Сапковский назвал дату выхода следующей книги по «Ведьмаку»

Польский писатель Анджей Сапковский, автор серии книг «Ведьмак», рассказал, когда ждать новый роман в цикле. По словам автора, следующая часть истории о ведьмаке выйдет в конце 2024 года, точную дату он назовёт позже.

При этом на международном рынке книга появится не раньше начала 2025-го. Это значит, что русскоязычным фанатам цикла придётся подождать ещё примерно полтора года. О чём расскажет новая часть цикла и кому она будет посвящена, пока неизвестно — писатель держит эту информацию в секрете.

Последняя книга во вселенной «Ведьмака» — «Сезон гроз» — вышла в 2013 году. Его действие происходит в том же временном промежутке, что и действие рассказов из сборника «Последнее желание», и вновь рассказывает о Геральте из Ривии.