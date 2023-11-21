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Элли из The Last of Us, Артур Морган из RDR 2 и другие — лучшие персонажи видеоигр в истории

10 лучших персонажей видеоигр в истории от DualShockers
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Редакция портала DualShockers составила список лучших персонажей в истории видеоигр. Авторы выбрали десять игровых протагонистов, которые не просто меняют мир вокруг себя, но и оказывают влияние на игрока.

Первое место в списке заняла Элли Уильямс из дилогии The Last of Us. В DualShockers считают, что это самый комплексный и сложный персонаж в видеоиграх: он развивается на протяжении двух частей серии, принимает очень спорные для индустрии решения и вызывает эмоции у игроков.

На втором месте очутился Артур Морган из Red Dead Redemption 2. В издании отметили его арку искупления и строгие моральные принципы, которых он придерживался до самого конца. Замкнул тройку Кратос из серии God of War, который серьёзно изменился в последних двух играх серии и стал настоящим отцом.

В топ также попали Геральт из «Ведьмака», Капитан Шепард из Mass Effect и Лара Крофт из Tomb Raider.

Десять лучших персонажей в играх по версии DualShockers

  1. Элли Уильямс (The Last of Us)
  2. Артур Морган (Red Dead Redemption 2)
  3. Кратос (God of War)
  4. Геральт из Ривии («Ведьмак»)
  5. Капитан Шепард (Mass Effect)
  6. Джоэл Миллер (The Last of Us)
  7. Лара Крофт (Tomb Raider)
  8. Питер Паркер («Человек-паук»)
  9. Клементина («Ходячие Мертвецы» от Telltale)
  10. Сенуа (Hellblade: Senua's Sacrifice).
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