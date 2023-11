10 лучших персонажей видеоигр в истории от DualShockers

Редакция портала DualShockers составила список лучших персонажей в истории видеоигр. Авторы выбрали десять игровых протагонистов, которые не просто меняют мир вокруг себя, но и оказывают влияние на игрока.

Первое место в списке заняла Элли Уильямс из дилогии The Last of Us. В DualShockers считают, что это самый комплексный и сложный персонаж в видеоиграх: он развивается на протяжении двух частей серии, принимает очень спорные для индустрии решения и вызывает эмоции у игроков.

На втором месте очутился Артур Морган из Red Dead Redemption 2. В издании отметили его арку искупления и строгие моральные принципы, которых он придерживался до самого конца. Замкнул тройку Кратос из серии God of War, который серьёзно изменился в последних двух играх серии и стал настоящим отцом.

В топ также попали Геральт из «Ведьмака», Капитан Шепард из Mass Effect и Лара Крофт из Tomb Raider.

Десять лучших персонажей в играх по версии DualShockers