Okko покажет турнир BLAST Premier: Fall Final 2023 по Counter-Strike 2

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о проведении трансляции турнира BLAST Premier: Fall Final 2023 по Counter-Strike 2. Все матчи чемпионата можно будет посмотреть бесплатно, войдя в свой аккаунт.

Пользователям будут доступны несколько потоков одновременно с выбором звуковых дорожек и возможностью переходить на конкретный матч или момент трансляции. Зрителей также ждут ролики о командах, нарезки лучших моментов поединков и различные передачи о турнире.

BLAST Premier: Fall Final 2023 пройдёт в Дании с 22 по 26 ноября. Участие в нём примут восемь коллективов: Ninjas in Pyjamas, Heroic, FaZe Clan, Team Vitality, Natus Vincere, Astralis, Cloud9 и Complexity Gaming. Команды сразятся за призовой фонд в размере $ 425 тысяч.