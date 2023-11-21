В Россию вернулся зарубежный издатель книг Стивена Кинга, Лю Цысиня и других писателей

Некоторые зарубежные издатели, включая испанское и немецкое подразделения книжной компании Penguin Random House, вернулись на российский рынок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

По словам топ-менеджера, Penguin Random House возобновила свою работу в России в конце октября — после Франкфуртской книжной выставки, завершившейся 22-го числа. Издательство больше всего известно по выпуску книг популярных зарубежных авторов, включая Лю Цысиня («Задача трёх тел»), мастера ужасов Стивена Кинга, Николаса Спаркса («Дневник памяти») и других писателей.

Крупнейшие издатели книг и других бумажных произведений ушли из России весной 2022 года. Судя по всему, спустя полтора года некоторые компании всё же решили вернуться в нашу страну, однако официально об этом они не сообщали.