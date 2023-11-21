В России стартовали продажи смартфона Vivo Y27s с защитой от влаги и экраном 90 Гц

Во второй половине ноября до России добрался бюджетный смартфон Vivo Y27s. Устройство доступно на официальном сайте компании и в розничных магазинах по цене в 17 999 рублей в двух расцветках: зелёной и чёрной.

Гаджет работает на 6-нм восьмиядерном процессоре Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 Ггц. Устройство оснащено 6,64-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц, 8 ГБ оперативной и 256 Гб встроенной памяти.

Ёмкость аккумулятора смартфона составила 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. Гаджет имеет защиту от влаги и пыли по стандарту IP54, а также боковой сканер отпечатков пальцев. Основная камера получила двойной модуль на 50 Мп и 2 Мп, фронтальная — датчик на 8 Мп.