В WhatsApp добавили авторизацию через электронную почту

Разработчики WhatsApp выпустили новый апдейт для iOS-версии мессенджера. Его главным нововведением стало появление функции, которая позволяет привязать к аккаунту электронную почту.

После привязки пользователь сможет получать код для входа в профиль не только в виде смс или звонка, но и прямо на свой e-mail. Это особенно актуально для тех, кто потерял свою SIM-карту или находится в роуминге. Для подключения функции необходимо зайти в раздел «Учётная запись», выбрать пункт «Электронная почта» и указать свой электронный адрес. При этом возможность авторизации посредством SMS-сообщения или звонка по-прежнему останется.

Пока привязка электронной почты доступна лишь некоторым пользователям гаджетов от Apple. В будущем опция также появится и на Android.