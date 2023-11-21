В Epic Games Store стартовала масштабная распродажа со скидками и акциями

В магазине Epic Games Store стартовала масштабная осенняя распродажа — а вместе с ней вернули массу акций и бонусов, присущих подобных событиям. Во-первых, вернули купоны с дополнительной скидкой в 33%. Во-вторых, увеличили кэшбек с покупкой до 10% (было 5%).

Это вдобавок к тому, что в той же Турции у Epic Games Store остались региональные цены: то есть магазин и без того куда выгоднее для покупок игр на ПК, так с учётом всех акций — он стал намного выгоднее.

Даже если игра не на скидках, та же Alan Wake 2, благодаря купону её можно приобрести со скидкой в 33%. Это касается и тех игр, на которые цены снизили.

Посмотреть все акции можно на отдельной странице распродажи в Epic Games Store. Там же можно изучить все акции: как «Купон на скидку в 33%», так и повышенный кэшбек.