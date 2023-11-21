Netflix показал первые кадры из сериала «Джентльмены» по мотивам фильма Гая Ричи

Netflix показал первые кадры из сериала «Джентльмены». Премьера шоу запланирована на 2024 год — проект выступит спин-оффом оригинального фильма Гая Ричи, вышедшего в 2019 году. При этом актёров из ленты в грядущем проекте всё же не будет.

Первые кадры

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Сериал расскажет о молодом человеке по имени Эдди Холстед, который узнаёт, что полученное им большое наследство связано с наркоимперией Микки Пирсона. Мужчина решает во что бы то ни стало вырвать свою семью из лап гангстеров и начинает постепенно погружаться в преступный мир.

Главные роли в «Джентльменах» сыграют Тео Джеймс («Скрижали судьбы»), Кая Скоделарио («Луна 2112»), Дэниел Ингс («Пираты Карибского моря: На странных берегах») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие»).