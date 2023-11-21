Сериал «Чёрное зеркало» продлили на седьмой сезон — Variety

По информации издания Variety, продюсеры Netflix решили продлить сериал «Чёрное зеркало» на седьмой сезон. О нём пока нет никаких деталей — первые обсуждения будущих сценариев, возможных актёров, даты выхода и остальных деталей запланированы на конец года.

Шестой сезон «Чёрного зеркала» вышел этим летом и вошёл в десятку самых популярных сериалов Netflix сразу в 92 странах. Кроме того, шоу целый месяц находилось в топе самых популярных англоязычных шоу платформы, поэтому онлайн-кинотеатр наверняка устроили показатели шоу.

«Чёрное зеркало» — научно-фантастический сериал-антология, посвящённый влиянию информационных технологий на человеческие жизни. Каждая серия никак не связана с предыдущими: ни сюжетом, ни актёрами, ни местом действия. По словам создателя сериала Чарли Брукера, все сюжеты объединяет лишь едкая сатира на образ жизни современного общества.