В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр
21 ноября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.
Интересные предложения на осенней распродаже в Steam
- Lies of P — 3199 рублей (- 20%)
- Elden Ring — 2639 рублей (- 34%)
- Remnant 2 — 2008 рублей (- 30%)
- Age of Wonders 4 — 1120 рублей (- 30%)
- Victoria 3 — 1249 рублей (- 50%)
- A Plague Tale: Requiem — 1399 рублей (- 50%)
- The Walking Dead: The Telltale Definitive Series — 724 рубля (- 75%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
- Cult of the Lamb — 419 рублей (- 40%)
- The Outlast Trials — 880 рублей (- 20%)
- Aliens: Dark Descent — 1473 рубля (- 33%)
- The Forest — 108 рублей (- 75%)
- Sons Of The Forest — 880 рублей (- 20%)
- Phasmophobia — 247 рублей (- 20%)
- Don't Starve Together — 118 рублей (- 66%)
Осенняя распродажа в Steam продлится до 28 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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