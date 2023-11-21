Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Steam стартовала осенняя распродажа со скидками на тысячи игр

21 ноября в Steam началась масштабная осенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Интересные предложения на осенней распродаже в Steam

Осенняя распродажа в Steam продлится до 28 ноября 21:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.