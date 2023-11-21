СТС снимет продолжения сериалов «Не родись красивой», «Молодёжка» и «Даёшь молодёжь!»

СТС на большой презентации телеканала объявила о своих планах на 2024 год — и они масштабные, особенно для тех, кто давно знаком с линейкой давних лет. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Можете загибать пальцы, в ближайшие 12 месяцев снимут продолжения:

«Не родись красивой»

«Даёшь молодёжь!»

«Молодёжка» (съёмки начнутся в декабре)

«Слава Богу, ты пришёл!»

«Шесть кадров».

В СТС грядущий 2024-й называют годом больших возвращений. Вероятно, такое масштабное возвращение прошлых известных проектов хотя бы частично обусловлено огромным успехом новых «Папиных дочек».

«Не родись красивой» на презентации СТС Фото: Бюллетень кинопрокатчика

Примерные сроки выпуска всех заявленных шоу и сериалов ещё не называют — известно лишь про съёмки «Молодёжки», которые начнутся уже в следующем месяце.