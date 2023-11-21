СТС снимет продолжения сериалов «Не родись красивой», «Молодёжка» и «Даёшь молодёжь!»
СТС на большой презентации телеканала объявила о своих планах на 2024 год — и они масштабные, особенно для тех, кто давно знаком с линейкой давних лет. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Можете загибать пальцы, в ближайшие 12 месяцев снимут продолжения:
- «Не родись красивой»
- «Даёшь молодёжь!»
- «Молодёжка» (съёмки начнутся в декабре)
- «Слава Богу, ты пришёл!»
- «Шесть кадров».
В СТС грядущий 2024-й называют годом больших возвращений. Вероятно, такое масштабное возвращение прошлых известных проектов хотя бы частично обусловлено огромным успехом новых «Папиных дочек».
«Не родись красивой» на презентации СТС
Фото: Бюллетень кинопрокатчика
Примерные сроки выпуска всех заявленных шоу и сериалов ещё не называют — известно лишь про съёмки «Молодёжки», которые начнутся уже в следующем месяце.
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