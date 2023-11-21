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СТС снимет продолжения сериалов «Не родись красивой», «Молодёжка», «Даёшь молодёжь!» и других

СТС снимет продолжения сериалов «Не родись красивой», «Молодёжка» и «Даёшь молодёжь!»
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СТС на большой презентации телеканала объявила о своих планах на 2024 год — и они масштабные, особенно для тех, кто давно знаком с линейкой давних лет. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Можете загибать пальцы, в ближайшие 12 месяцев снимут продолжения:

  • «Не родись красивой»
  • «Даёшь молодёжь!»
  • «Молодёжка» (съёмки начнутся в декабре)
  • «Слава Богу, ты пришёл!»
  • «Шесть кадров».

В СТС грядущий 2024-й называют годом больших возвращений. Вероятно, такое масштабное возвращение прошлых известных проектов хотя бы частично обусловлено огромным успехом новых «Папиных дочек».

«Не родись красивой» на презентации СТС

«Не родись красивой» на презентации СТС

Фото: Бюллетень кинопрокатчика

Примерные сроки выпуска всех заявленных шоу и сериалов ещё не называют — известно лишь про съёмки «Молодёжки», которые начнутся уже в следующем месяце.

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