Дату выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2 перенесли

К сожалению, выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 в очередной раз отложили: теперь релиз космического боевика ожидается только во второй половине 2024 года. Точную дату выхода назовут в начале декабря — скорее всего, на The Game Awards 2023 (8 декабря 4:00 мск).

Изначально Space Marine 2 должна была выйти в этом году, после выход отложили на зиму, затем на начало 2024-го, а теперь — на вторую половину 2024 года.

За разработку отвечает известная студия Saber Interactive, а издателем выступает Focus Entertainment. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series, а сюжетную кампанию позволят проходить не только в одиночку, но и совместно с друзьями. Также ожидается появление соревновательного мультиплеера.