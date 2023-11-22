В фильме «Супермен: Наследие» сыграют Скайлер Джизондо и Сара Сампайо

По информации издания The Hollywood Reporter, Скайлер Джизондо, известный по сериалу «Праведные Джемстоуны» и фильму «Каникулы», присоединился к актёрскому составу фильма «Супермен: Наследие». Также каст пополнила и Сара Сампайо — португальская модель и актриса.

Сообщается, что Джизондо исполнит роль Джимми Олсена, начинающего фотографа Daily Planet, который работает вместе с Кларком Кентом и Лоис Лейн. А Сампайо воплотит образ помощницы и любовницы Лекса Лютора. Его роль, кстати, исполнит Николас Холт.

Фильм «Супермен: Наследие» расскажет историю становления Кларка Кента. Нового Супермена в перезапущенной киновселенной DC сыграет Дэвид Коренсвет, а роль Лоис Лейн досталась Рэйчел Броснахэн.

Премьера ленты назначена на 11 июля 2025 года.