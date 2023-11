Разработка ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic ещё идёт — Джейсон Шрайер

Про ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic уже давно не было ничего слышно. Молчание прервали геймеры, которые обнаружили, что Sony удалила все упоминания проекта в своих социальных сетях и на YouTube-канале. Масла в огонь добавил и журналист Джефф Грабб, рассказав, что тайтл фактически мёртв.

Во время обсуждения состояния ремейка игры известный журналист Джейсон Шрайер заявил, что парочка сотрудников Saber Interactive сообщили ему о продолжении разработки игры. Впрочем, Шрайер отметил, что это мало что значит. На вопрос о том, выйдет ли тайтл когда-нибудь вообще, он не ответил.

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic был анонсирован в 2021 году. С тех пор о нём особо не рассказывали, поэтому фанаты посчитали, что проект забросили.