В A Plague Tale: Requiem сыграло более 3 млн игроков

Focus Entertainment, издатель A Plague Tale: Requiem, объявил, что аудитория игры превысила 3 млн человек. Такого результата удалось достичь через 13 месяцев после выхода тайтла.

По словам Focus Entertainment, она возобновила сотрудничество со студией Asobo, разработавшей A Plague Tale: Innocence и Requiem. Компания и студия будут работать над «ещё одним интересным проектом». Возможно, речь про третью часть A Plague Tale. Или же про что-то другое.

Фото: Focus Entertainment

A Plague Tale: Requiem — сиквел A Plague Tale: Innocence, рассказывающий о новых приключениях девочки Амиции и её младшего брата Гуго. Действие игровой вселенной разворачивается во времена чумы, а главными врагами героев выступают кровожадные крысы, убивающие всех на своём пути.