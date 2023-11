В декабре из PS Plus уберут Middle-earth: Shadow of Mordor и ещё десять игр

Sony объявила, какие игры покинут PS Plus уже в следующем месяце. Под плашкой «Последний шанс сыграть» оказалась дилогия Middle-Earth, Yakuza: Like a Dragon, Friday the 13th: The Game, Legends of Ethernal и другие проекты.

Какие игры уберут из PS Plus в декабре

Middle-Earth: Shadow of War

Middle-Earth: Shadow of Mordor

Yakuza: Like a Dragon

The Escapists 2

Foreclosed

El Hijo — A Wild West Tale

Yakuza 6: The Song of Life

Friday the 13th: The Game

Legends of Ethernal

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

Все перечисленные тайтлы удалят из подписки уже 19 декабря.

Вчера стало известно, что в PS Plus добавили Dragon's Dogma: Dark Arisen, Dead Island: Riptide, Superliminal и ещё несколько тайтлов.