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Сериал «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом закрыли после четвёртого сезона

Сериал «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом закрыли после четвёртого сезона
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Издание Variety сообщило, что сериал «Чудотворцы» с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли решили закрыть после четвёртого сезона. Причины, по котором телеканал TBS принял решение не продолжать шоу, не разглашаются.

Действие четвёртого сезона, который закончился несколько месяцев назад, развернулось в постапокалиптическом будущем, где воин пустоши и безжалостный военачальник столкнулись с самым мрачным кошмаром из всех: они начинают жить в пригороде.

Каждый из сезонов «Чудотворцев» разворачивался в новом сеттинге, Дэниел Рэдклифф в каждом сезоне играл нового персонажа, как и другие актёры проекта.

Вместе с ним в шоу сыграли Стив Бушеми, Каран Сони, Джон Басс и другие. Премьера первого сезона шоу состоялась в 2019 году.

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