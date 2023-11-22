Кристофер Нолан рассказал о съёмках самой эмоциональной сцены из «Интерстеллара»

Кристофер Нолан дал большое интервью изданию Atlantic, в котором рассказал о своей карьере в кино, порассуждал на тему успеха «Оппенгеймера» и поделился мыслями по поводу наследия своих фильмов. В какой-то момент речь зашла об «Интерстелларе» — режиссёр рассказал, как снималась самая эмоциональная сцена в картине.

Речь идёт об эпизоде, где Купер (герой Мэттью Макконахи) смотрит видео своих детей, которые они отправляли ему на протяжении нескольких десятков лет. Персонаж не может сдержать слёз, видя, как его сын и дочь «растут» прямо у него на глазах, при этом теряя надежду когда-нибудь увидеть его снова.

Для меня как для родителя это был очень мощный эпизод. Этот потрясающий фрагмент всегда был для меня Северной звездой фильма. Сначала мы сняли реакцию Макконахи крупным планом. В кино не принято снимать так подобные сцены, но Мэттью не видел самих видеообращений до начала съёмок — мы засняли их все заранее, чтобы всё было готово сразу, — и он захотел показать нам свою первую реакцию. Мы дважды сняли его крупным планом, и, кажется, я использовал второй дубль, потому что первый был слишком сырой. Последним кусочком головоломки стала прекрасная музыка Ханса Циммера — сперва мы не могли найти треку его место, однако потом весь паззл сошёлся.

Премьера «Интерстеллара» состоялась 7 ноября 2014 года. Картина заработала в прокате $ 774 млн и стала одной из самых высокооценённых работ Кристофера Нолана.