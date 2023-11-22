Sony грозит гигантский штраф в $ 6,2 млрд из-за высоких цен на игры в PS Store

В августе 2022 года года пользователь PlayStation по имени Алекс Нилл подал иск на Sony на сумму в 5 млрд фунтов (около $ 6,2 млрд). Геймер заявил, что японская компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке и взымает 30% комиссии с каждой покупки в PlayStation Store, что и приводит к «завышенным и несправедливым ценам на игры для потребителей».

Во второй половине ноября Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции Великобритании одобрил иск Нилла — несмотря на все попытки юристов Sony аннулировать дело. По словам истца, он представляет интересы 8,9 млн геймеров, поэтому он очень рад, что местный суд всё же одобрил продвижение его иска в суд.

В случае если Sony проиграет дело, компания будет вынуждена выплатить каждому участнику коллективного иска от 67 до 562 фунтов вместе с отдельными выплатами за моральный ущерб. Впереди компанию и самого Нилла ждут многомесячные судебные разбирательства.