Хидео Кодзиме подарили Xbox Series X в дизайне фильма «Вонка»

На прошлой неделе звезда «Дюны» Тимоти Шаламе и режиссёр «Вонки» Пол Кинг посетили офис Kojima Productions. Сначала геймдизайнер Хидео Кодзима провёл звёздам экскурсию по студии и сделал несколько фотографий.

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Затем Кинг подарил Кодзиме Xbox Series X в дизайне своего будущего фильма «Вонка». Консоль выглядит как плитка шоколада, а на одной из панелей красуется логотип картины. Также режиссёр снял «Приключения Паддингтона 2», который входит в 100 самых любимых фильмов геймдизайнера за всю историю.

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

Фото: KOJIMA PRODUCTIONS

В связи с этим Пол Кинг расписался на чемодане, принадлежащей статуе героя Паддингтона — она стоит прямо в офисе Kojima Productions.

Напомним, премьера «Вонки» в кинотеатрах мира состоится 15 декабря 2023 года. Дистрибьютором выступает Warner Bros. Pictures, поэтому в России, вероятно, фильм выйдет только неофициально.