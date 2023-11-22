Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стали известны все участники и состав групп BetBoom Dacha по CS 2 с призовым $ 300 тыс.

Стали известны все участники и состав групп BetBoom Dacha по CS 2 с призовым $ 300 тыс.
Комментарии

Российский состав Team Spirit и бразильская MIBR прошли квалификацию на BetBoom Dacha и стали последними участниками глобального турнира BetBoom Dacha по CS 2, организованного студией FISSURE.

Кроме того, организаторы чемпионата в Дубае объявили результаты жеребьёвки. На первом этапе все участники будут поделены на две группы:

  • группа А: BetBoom Team (Россия), Cloud9 (Россия), Heroic (Дания), MiBR (Бразилия);
  • группа B: Team Spirit (Россия), Virtus.pro (Россия), FURIA Esports (Бразилия), Astralis (Дания).

Фото: FISSURE

В полуфинал пройдут по две лучшие команды, которые и разыграют бóльшую часть общего призового фонда в $ 300 тыс. Победитель BetBoom Dacha сможет заработать $ 180 тыс.

BetBoom Dacha по CS 2 пройдёт в Дубае с 5 по 10 декабря.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android