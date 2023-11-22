Стали известны все участники и состав групп BetBoom Dacha по CS 2 с призовым $ 300 тыс.

Российский состав Team Spirit и бразильская MIBR прошли квалификацию на BetBoom Dacha и стали последними участниками глобального турнира BetBoom Dacha по CS 2, организованного студией FISSURE.

Кроме того, организаторы чемпионата в Дубае объявили результаты жеребьёвки. На первом этапе все участники будут поделены на две группы:

группа А: BetBoom Team (Россия), Cloud9 (Россия), Heroic (Дания), MiBR (Бразилия);

BetBoom Team (Россия), Cloud9 (Россия), Heroic (Дания), MiBR (Бразилия); группа B: Team Spirit (Россия), Virtus.pro (Россия), FURIA Esports (Бразилия), Astralis (Дания).

Фото: FISSURE

В полуфинал пройдут по две лучшие команды, которые и разыграют бóльшую часть общего призового фонда в $ 300 тыс. Победитель BetBoom Dacha сможет заработать $ 180 тыс.

BetBoom Dacha по CS 2 пройдёт в Дубае с 5 по 10 декабря.