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Стали известны первые детали Call of Duty 2024 года

Стали известны первые детали Call of Duty 2024 года
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Редактор издания Window Central Джез Корден сообщил о том, что в 2024 году выйдет следующая часть Call of Duty: Black Ops. Её разрабатывает студия Treyarch.

Действие следующей части шутера будет происходить в 1990-х годах во время войны в Персидском заливе. Официальное название тайтла пока неизвестно, но игра может носить название Call of Duty: Black Ops Gulf War.

Также сообщается, что в шутере появится несколько кар из серии, включая Grind и WMD. Также могут вернуться раундовые режимы зомби.

Activision может сделать крупные бонусы за предзаказ игры, например, будет ранний доступ за несколько недель к режимам шутера. Но пока никаких точных решений компания не приняла.

Релиз следующей Call of Duty намечен на конец осени или начало зимы 2024 года.

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