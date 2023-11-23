Звезда «Не родись красивой» Нелли Уварова рассказала, появится ли она в продолжении шоу

Несколько дней назад стало известно, что СТС планирует вернуть сериал «Не родись красивой» в 2024 году. На новость отреагировала актриса Нелли Уварова, сыгравшая в шоу главную роль. Её слова приводит телеграм-канал Mash.

По словам Уваровой, пока что ей даже не присылали сценарий. К тому же актриса не уверена, что захочет вернуться для съёмок в продолжении, поскольку она в целом не очень в них верит.

Я знаю, что есть желание снимать, но такое желание есть последние 17 лет. Мне обещали прислать сценарий для обсуждения. Я не могу, пока нет сценария, даже приступать к переговорам.

Возможно, сценарий Уварова получит до конца года, чтобы ознакомиться с ним и принять решение о том, захочет ли она сняться в продолжении.