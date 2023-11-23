Сценарий «Крика 7» полностью перепишут из-за ухода Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры

Издание Variety сообщило, что создатели фильма «Крик 7» планируют полностью переписать его сценарий после того, как фильм покинули Дженна Ортега и Мелисса Баррера, игравшие сестёр Карпентер, важных персонажей франшизы.

Джеймс Вандербильт и Гай Бусик, сценаристы двух предыдущих частей «Крика», теперь будут работать над новым черновиком, чтобы представить его создателям фильма. Некоторые сюжетные линии и повороты могут быть сохранены, но фильму нужно будет найти новых главных героев.

Ортега и Баррера подписали контракт на две части «Крика» и выполнили его условия. Для съёмок в седьмой части актрисам бы пришлось заключать новый контракт, но сейчас делать этого не придётся.

Также сообщается, что вместо Ортеги и Барреры создатели ленты планируют вернуть Нив Кэмпбелл, сыгравшую роль Сидни Прескотт, и Патрика Демпси, который играл детектива Марка Кинкейда в «Крике 3».