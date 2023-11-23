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Сценаристы США готовят крупный иск к Amazon — работа над частью сериалов не возобновилась

Сценаристы США готовят крупный иск к Amazon — работа над частью сериалов не возобновилась
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По данным издания The Ankler, Гильдия сценаристов США (WGA) готовится подать в суд на киноподразделение Amazon Studios. Сообщается, что компания до сих пор так и не начала работу над частью сериалов, которые были приостановлены из-за забастовки сценаристов США, хотя она завершилась ещё в конце сентября.

Таким образом, Amazon Studios нарушает один из пунктов соглашения между Гильдией сценаристов и продюсерами — он гласит, что студии обязаны возобновить работу сценаристов сразу после окончания протестов. Сейчас WGA готовит коллективный иск, который будет учитывать как минимум все просроченные платежи от Amazon.

Один из указанных проектов — Silk: Spider Society, работа над которым до сих пор не возобновилась. Сценарий спин-оффа по вселенной «Человека-паука» не сдвинулся с мёртвой точки с начала забастовки в мае, а после её окончания Amazon так и не вернула его в стадию производства. При этом сценаристы не могут найти себе работу над другим проектом, ведь по контракту они обязаны сперва закончить сценарий Silk: Spider Society.

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