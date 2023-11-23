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Расписание выхода серий «Доктор Кто» в 2023 году: 60-летие сериала

Сериалу «Доктор Кто» исполнилось 60 лет, а 25 ноября премьера новых серий с Теннантом
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23 ноября 1963 года вышла самая первая серия «Доктора Кто», который спустя 60 лет продолжит выходить. За это время главного героя сыграли больше десятка британских актёров, а в современную эпоху звездой шоу стал Дэвид Теннант (2005–2009, 2013) — он же вскоре вернётся к роли.

До конца 2023 года выпустят аж четыре новые серии сериала — три с Теннантом (14-й Доктор) и ещё одну с Шути Гатвой (15-й Доктор). Вот расписание выпуска эпизодов.

СерияДата выхода
«Звёздный зверь»25 ноября
«Дикая синяя даль»2 декабря
«Смешок»9 декабря
Рождественский эпизод25 декабря

Хоть Дэвид Теннант вернётся всего на три эпизода, этот «набор» серий называют мини-сезоном. Будут ли какие-то сюрпризы и камео, учитывая 60-летие сериала, неизвестно. На 50-летие мы получили телефильм, где к роли вновь вернулся Дэвид Теннант, который сыграл в паре с Мэттом Смитом.

Видео доступно на YouTube-канале BBC. Права на видео принадлежат BBC.

Вдобавок 17 ноября вышел короткий эпизод, где герой Дэвида Теннанта внезапно помог в создании Далеков.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.

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