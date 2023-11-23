Сериалу «Доктор Кто» исполнилось 60 лет, а 25 ноября премьера новых серий с Теннантом

23 ноября 1963 года вышла самая первая серия «Доктора Кто», который спустя 60 лет продолжит выходить. За это время главного героя сыграли больше десятка британских актёров, а в современную эпоху звездой шоу стал Дэвид Теннант (2005–2009, 2013) — он же вскоре вернётся к роли.

До конца 2023 года выпустят аж четыре новые серии сериала — три с Теннантом (14-й Доктор) и ещё одну с Шути Гатвой (15-й Доктор). Вот расписание выпуска эпизодов.

Серия Дата выхода «Звёздный зверь» 25 ноября «Дикая синяя даль» 2 декабря «Смешок» 9 декабря Рождественский эпизод 25 декабря

Хоть Дэвид Теннант вернётся всего на три эпизода, этот «набор» серий называют мини-сезоном. Будут ли какие-то сюрпризы и камео, учитывая 60-летие сериала, неизвестно. На 50-летие мы получили телефильм, где к роли вновь вернулся Дэвид Теннант, который сыграл в паре с Мэттом Смитом.

Видео доступно на YouTube-канале BBC. Права на видео принадлежат BBC.

Вдобавок 17 ноября вышел короткий эпизод, где герой Дэвида Теннанта внезапно помог в создании Далеков.

Видео доступно на YouTube-канале Doctor Who. Права на видео принадлежат BBC.