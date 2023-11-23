Расписание выхода первого сезона аниме-сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

29 сентября стартовал аниме-сериал «Провожающая в последний путь Фрирен» от культовой японской студии Madhouse. Проект рассказывает об эльфийской волшебнице Фрирен, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Аниме уже возглавило топы IMDb и MyAnimeList — зрители отмечают сюжет, проработанных персонажей, отличную рисовку и анимацию. В первый сезон должно войти 28 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Пока авторы поделились расписанием на первые 16 серий, после чего шоу может уйти на небольшой перерыв.

Расписание будет обновлено, как только авторы раскроют дату выхода всех серий.

Расписание первого сезона аниме-сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 29 сентября 2-я серия 29 сентября 3-я серия 29 сентября 4-я серия 29 сентября 5-я серия 6 октября 6-я серия 13 октября 7-я серия 20 октября 8-я серия 27 октября 9-я серия 3 ноября 10-я серия 10 ноября 11-я серия 17 ноября 12-я серия 24 ноября 13-я серия 1 декабря 14-я серия 8 декабря 15-я серия 15 декабря 16-я серия 22 декабря