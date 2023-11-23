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Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона аниме-сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»
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29 сентября стартовал аниме-сериал «Провожающая в последний путь Фрирен» от культовой японской студии Madhouse. Проект рассказывает об эльфийской волшебнице Фрирен, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Аниме уже возглавило топы IMDb и MyAnimeList — зрители отмечают сюжет, проработанных персонажей, отличную рисовку и анимацию. В первый сезон должно войти 28 эпизодов, которые будут выходить раз в неделю. Пока авторы поделились расписанием на первые 16 серий, после чего шоу может уйти на небольшой перерыв.

Расписание будет обновлено, как только авторы раскроют дату выхода всех серий.

Расписание первого сезона аниме-сериала «Провожающая в последний путь Фрирен»

ЭпизодДата выхода
1-я серия29 сентября
2-я серия29 сентября
3-я серия29 сентября
4-я серия29 сентября
5-я серия6 октября
6-я серия13 октября
7-я серия20 октября
8-я серия27 октября
9-я серия3 ноября
10-я серия10 ноября
11-я серия17 ноября
12-я серия24 ноября
13-я серия1 декабря
14-я серия8 декабря
15-я серия15 декабря
16-я серия22 декабря
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