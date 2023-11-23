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Вышел мощнейший смартфон Red Magic 9 Pro с большой батареей и AMOLED-экраном

Вышел мощнейший смартфон Red Magic 9 Pro с большой батареей и AMOLED-экраном
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Компания Nubia представила свой новый флагман — смартфон Red Magic 9 Pro и его улучшенную версию Red Magic 9 Pro Plus. Гаджеты отличаются лишь объёмом батареи и памяти, они уже поступили в продажу в Китае по ценам от 4399 до 6999 юаней (от 54 тыс. до 86 тыс. рублей).

Оба устройства получили плоские AMOLED-экраны с диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2480х1160 пикселей и частотой обновления дисплея 120 Гц. Гаджеты оснащены мощнейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который набирает рекордные 2,3 млн баллов в бенчмарке Antutu.

Red Magic 9 Pro получил батарею ёмкостью 6500 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт и до 12 ГБ оперативной памяти, Red Magic 9 Pro Plus — батарею ёмкостью 5500 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью 165 Вт и до 24 Гб оперативной памяти.

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