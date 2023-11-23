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Кристофер Нолан не будет снимать следующий фильм про Джеймса Бонда

Кристофер Нолан не будет снимать следующий фильм про Джеймса Бонда
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В последние месяцы вокруг франшизы фильмов о Джеймсе Бонде витает всё больше и больше слухов. К примеру, несколько инсайдеров заявляли, что режиссёром следующей картины про английского шпиона выступит Кристофер Нолан.

В новом интервью изданию Associated Press постановщик опроверг данную информацию. Также он порадовался, что забастовки сценаристов и актёров в Голливуде наконец-то закончились и все могут спокойно вернуться к работе.

Видео доступно на YouTube-канале Associated Press. Права на видео принадлежат Associated Press.

Нет, к сожалению, нет. Эти слухи не соответствуют действительности. Но я неимоверно рад, что забастовка закончилась и все мы можем вернуться к своей работе.

Напомним, в середине сентября появилась информация, что нового «Джеймса Бонда» может снять создатель фильмов «Пипец» и Kinsgman. Ранее ходили слухи о том, что компания Metro-Goldwyn-Mayer рассматривает на роль Бонда актёра Аарона Тейлора-Джонсона, известного по «Мстителям» и боевику «Быстрее пули».

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